Temperaturas podem chegar aos 43 graus até domingo

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50% 6.3%

6.3%

18.8%

18.8% 24.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50% 6.3%

6.3%

18.8%

18.8% 24.9% Muito satisfeito pub

Uma massa de ar muito quente proveniente do Norte de África desloca-se em direção a Portugal continental com a consequente indicação de temperaturas de 43 graus no próximo fim de semana, em Santarém e Évora.O calor é acompanhado pela possibilidade de ocorrência de aguaceiros fortes e trovoada no Interior e de céu nublado no Litoral.A vaga de calor que ocorre há oito dias coloca sob aviso laranja (segundo mais grave) 8 distritos: Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.