Tempestade 'Bruno' traz chuva e vento forte

Tempestade chegou ontem a Portugal, mas deve ser sentida esta quarta-feira com maior intensidade.

Por Francisca Genésio | 08:46

Vento forte, chuva intensa e aumento da agitação marítima - são estes os principais efeitos da tempestade ‘Bruno’, que chegou ontem a Portugal, mas que deverá ser sentida com maior intensidade esta quarta-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Tudo se deve à "passagem de uma superfície frontal fria", associada à tempestade, que se deslocou ontem de sudoeste das ilhas britânicas em direção a leste, ao continente europeu. É esperado, para todo o território nacional, "vento moderado a forte, com rajadas até 80 km/h, podendo atingir os 110 a 120 km/h nas terras altas das regiões Norte e Centro".



Segundo o IPMA, a precipitação atingirá todo o País, sendo mais intensa no Norte e Centro. Esta terça-feira, a Proteção Civil do Porto cortou o acesso à avenida D. Carlos I devido ao tempo adverso.



Os efeitos da tempestade ‘Bruno’ vão ser sentidos na costa ocidental até quinta-feira, "com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, atingindo os 5 a 6 metros a norte do Cabo Carvoeiro", no concelho de Peniche.



A tempestade ‘Bruno’ deverá afetar também Espanha e França, os dois países com os quais Portugal chegou este ano a acordo para a atribuição de nomes às tempestades.



A primeira, ‘Ana’, atingiu o País no dia 10 deste mês e provocou uma vítima mortal em Marco de Canaveses, devido à queda de uma árvore. Foram registadas largas centenas de ocorrências pelas autoridades.



Já no que diz respeito às temperaturas, estas não devem registar grandes oscilações, à exceção de um aumento das mínimas.



Lisboa espera uma máxima de 16 graus e 13 de mínima, o Porto tem previstos 15 e 10 graus de máxima e mínima, respetivamente, e Faro deve rondar os 18 graus durante o dia, chegando aos 14 graus pela noite.



Bragança é o distrito mais frio, com 8 graus de máxima e 4 de mínima.



Nomes das tempestades que venham a atingir Portugal, Espanha e França já estão escolhidos: Ana, Bruno (estes dois já aplicados), Carmen, David, Emma, Felix, Gisele, Hugo, Irene, Jose, Katia, Leo, Marina, Nuno, Olivia, Pierre, Rosa, Samuel, Telma, Vasco e Wiam.



Dar nome às tempestades

Quando um dos três serviços meteorológicos - IPMA, Aemet (Espanha) ou Météo-France (França) - ativar um aviso devido à aproximação de uma tempestade deverá dar-lhe o nome que se segue na lista.