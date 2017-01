Tempo de espera dos doentes conta para salário dos médicos

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Governo vai avançar, este ano, com um novo projeto com três experiências-piloto com o objetivo de dar uma resposta em tempo útil aos doentes, com qualidade e bons resultados. O tempo que cada doente espera vai passar a contar para o salário dos profissionais de saúde.As urgências do Centro Hospital de São João, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e Centro Hospitalar de Leiria vão passar a ter uma equipa fixa dedicada ao serviço de urgência, avança a imprensa nacional.O que os hospitais e profissionais de sáude vão receber por cada doente vai depender em parte do trabalho que fizeram.