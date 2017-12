Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempo frio para receber 2018

A noite vai estar fria, mas decerto que a festa vai aquecer os milhares de portugueses e estrangeiros esperados nas ruas das cidades e vilas para celebrar as últimas horas de 2017.

Por Edgar Nascimento | 01:30

A previsão do tempo para hoje aponta para aguaceiros fracos até final da tarde e neve para as terras altas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura mínima vai baixar: Lisboa deve chegar aos 10º C, Porto e Coimbra aos 9º C, e no Algarve os termómetros andarão pelos 12º C. Por isso, para quem se quer despedir de 2017 e receber 2018 numa das centenas de festas que se vão realizar ao ar livre, o casaco é uma das peças de roupa indispensáveis.



Para chegar aos maiores Réveillons do País, o melhor mesmo é utilizar transportes públicos. Os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra têm horários pela noite dentro, com viagens de ida e volta a 2 euros. Em Lisboa, o Metropolitano vai ter abertas várias estações das linhas Azul, Verde e Vermelha, entre a 01h00 e as 06h30.



Por todo o País, o que não falta são ofertas de festas gratuitas, com espetáculos musicais a anteceder e após a meia-noite. Destaque para o concerto dos Xutos & Pontapés em Albufeira, o primeiro após a morte de Zé Pedro (mais informação na página 40). Em Lisboa, vários artistas portugueses juntam-se para interpretar temas pop e rock a partir da meia-noite, no Terreiro do Paço. Já no Porto, o palco está montado na avenida dos Aliados, e a partir das 22h30 a festa começa com Aurea. O fogo de artifício é outra das estrelas da noite de Ano Novo: são várias as cidades e vilas que presenteiam a população e os visitantes com espetáculos pirotécnicos. O mais grandioso é o do Funchal - na Madeira são aguardados 40 mil turistas, metade dos quais chega à ilha em navios de cruzeiro. No total, serão 131 873 disparos, que vão durar oito minutos.



Aliados a postos para a maior noite

A avenida dos Aliados é o palco das grandes festas no Porto e a noite de Fim de Ano não é exceção. Mais logo são esperadas milhares de pessoas para celebrar com Aurea e Amor Electro. A noite também se faz na Ribeira, o melhor local para ver o fogo de artifício sobre o Douro.