Tempo quente no fim de semana motiva alerta da Proteção Civil

As temperaturas vão subir ligeiramente no sábado, entre um a cinco graus centígrados, especialmente no sul do País. No domingo está prevista uma ligeira descida das temperaturas e há possibilidade de aguaceiros de norte a sul, com exceção do Algarve, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) deixou um alerta à população para o calor e perigo de incêndios florestal nas próximas 48 horas. Em comunicado, é referido que há "um risco muito elevado a máximo de incêndio nas regiões do interior Norte e Centro e na região Sul, em particular no Algarve".

Em Lisboa, no sábado, os termómetros vão chegar aos 28 graus, no Porto aos 24, Coimbra e Leira registam 26 e 24 graus respetivamente. Os distritos mais quentes serão Faro (38ºC) Évora e Beja (35ºC).

No domingo Lisboa regista 25ºC, enquanto no Porto os termómetros não irão além dos 22ºC. Faro e Évora vão sentir uma descida da temperatura máxima para os 30ºC, enquanto em Beja os termómetros chagarão aos 30ºC.

Está previsto vento forte a moderado todo o fim de semana, e no domingo, vai ser registada maior nebulosidade, assim como possibilidade de aguaceiros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito