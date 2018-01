Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Histórico da PJ comenta pressão sobre PGR

Teófilo Santiago considera que o timing do anúncio, a dez meses do fim do mandato de Joana Marques Vidal, “não é inocente”.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 01:30

Teófilo Santiago, histórico inspetor da Polícia Judiciária de Aveiro que liderou a investigação no processo Face Oculta, considera que o anúncio de Francisca Van Dunem, que a nove meses de terminar o mandato da procuradora-geral da República veio defender a sua não renovação, surge na sequência "de uma insuportável pressão/chantagem de um país estrangeiro tentando condicionar um caso em curso na Justiça portuguesa".



O presidente angolano avisou na segunda-feira que as relações com Portugal vão "depender muito" da resolução do caso em torno do ex-vice-presidente Manuel Vicente, acusado, no caso Fizz, de corromper um magistrado português.



Para Teófilo Santiago é "indiscutível" o mérito de Joana Marques Vidal. "A justeza da sua renovação não me parece ser a verdadeira questão, mas antes a oportunidade e o timing do anúncio feito a dez meses do fim do mandato. Não é inocente".



O histórico da PJ trabalhou diretamente com o irmão da procuradora-geral, João Marques Vidal, um dos procuradores que representou o Ministério Público no julgamento do processo Face Oculta. Foi ele inclusivamente quem propôs uma investigação a José Sócrates, no âmbito do alegado atentado contra o Estado de Direito. A investigação só não andou para a frente porque foi travada pelo então procurador-geral da República, Pinto Monteiro.



O antecessor de Joana Marques Vidal também mandou destruir, na altura, por indicação do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, as escutas telefónicas a José Sócrates. Em causa estavam conversas do antigo primeiro-ministro com o ex-ministro Armando Vara, onde, entre outras, foi discutida a eventual compra da TVI e um plano para controlar a comunicação social.



Marcelo Rebelo de Sousa diz que "o tema não existe"

Marcelo Rebelo de Sousa disse, esta quarta-feira, que a questão sobre a recondução de Joana Marques Vidal como PGR "não existe", pelo menos "até ao momento em que tiver de exercer o meu poder constitucional". Marcelo diz que não dirá mais nada.



António Costa não vai divulgar parecer sobre imunidade

António Costa não homologou, nem divulgará, o parecer pedido ao Conselho Consultivo da PGR sobre se o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente goza ou não de imunidade em Portugal, no âmbito do processo da Operação Fizz.



PORMENORES

Primeira Mulher

Joana Marques Vidal, especialista em Direito da Família e dos Menores, foi a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto da magistratura do Ministério Público. Filha do juiz jubilado José Marques Vidal, que foi diretor da PJ durante os governos de Cavaco Silva.



Paula Teixeira da Cruz

Para a ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz, a polémica desencadeada pelo anúncio de que o mandato da PGR não será renovado demonstra "falta de sentido de Estado" do Governo. "Joana Marques Vidal foi e é incómoda", frisou.



Constituição é clara

A Constituição e o acordo da sua revisão, em 1997, permitem a renovação do mandato de Joana Marques Vidal. O acordo de revisão constitucional foi negociado entre o PS e o PSD. António Guterres era o primeiro-ministro à data e Marcelo Rebelo de Sousa o líder do PSD.



Sem limite de renovação

Os partidos acordaram para os mandatos dos altos cargos: juiz do Tribunal Constitucional, nove anos não renováveis; PGR, seis anos sem limite de renovação; presidente do Tribunal de Contas, quatro anos sem limite de renovação.