Mulher tomou medicação para doença errada

"Entre a consulta privada e os novos medicamentos gastámos quase 250 euros. E isto é revoltante porque pagamos impostos e descontámos a vida toda e depois temos que ir a um médico particular para ser bem atendidos", diz Firmino Neto, marido de Leonor, que já apresentou uma reclamação no balcão do utente da unidade de saúde albicastrense.contactou o hospital de Castelo Branco, mas até ao fecho da edição não conseguiu obter esclarecimentos sobre o caso.

Leonor Ribeiro, de 87 anos, está revoltada com o que considera ser um caso grosseiro de negligência de que terá sido vítima no hospital de Castelo Branco. A idosa deslocou-se às Urgências desta unidade de saúde com febre e dificuldades respiratórias e foi-lhe diagnosticada uma broncopneumonia.Comprou a medicação receitada e iniciou o tratamento, mas após uma semana, os sintomas mantinham-se. "Continuava com muita febre e não conseguia comer nada e, por isso, na última terça-feira fui de novo às Urgências porque já não aguentava mais. Mas o médico insistiu que continuasse com a medicação que me tinham receitado", conta aoDescontente com a resposta Leonor deslocou-se a uma clínica privada no dia seguinte: "O diagnóstico foi o mesmo, mas fiquei chocada ao saber que os medicamentos que andava a tomar eram para combater a gripe e não eram adequados para curar a broncopneumonia".