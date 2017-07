Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da Autoeuropa marcam greve para 30 de agosto

Comissão de Trabalhadores tem expectativa de que a administração da empresa se disponibilize para "reatar o diálogo".

19:02

Os trabalhadores da Autoeuropa decidiram hoje convocar uma greve a todos turnos para o próximo dia 30 de agosto na expectativa de que a administração da empresa se disponibilize para "reatar o diálogo", anunciou a Comissão de Trabalhadores.



Em nota de imprensa hoje divulgada, a Comissão de Trabalhadores refere que a decisão dos trabalhadores de avançarem para a greve surge na sequência dos plenários realizados hoje na fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal.



"A Comissão de Trabalhadores manteve sempre o diálogo com a administração no sentido de encontrar a melhor solução que salvaguardasse os interesses de ambas as partes", lê-se na nota de imprensa em que os representantes dos trabalhadores também manifestam a esperança de que a administração da Autoeuropa de disponibilize para "reatar o diálogo".



A Comissão de Trabalhadores não refere as razões da greve marcada para 30 de agosto, mas sabe-se que os trabalhadores da Autoeuropa contestam a alegada intenção da empresa de reduzir a retribuição do trabalho e alterações aos horários justificadas pelo esperado aumento do volume de trabalho, com o início de produção de um novo veículo na fábrica de Palmela, tal como estava previsto para o final do primeiro semestre deste ano.



A agência Lusa tentou contactar a Comissão de Trabalhadores e a administração da Autoeuropa, mas não foi possível.