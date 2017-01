Trabalhadores da saúde marcam greve nacional

Trabalhadores da saúde convocaram uma greve no dia 20 deste mês para exigir ao Governo a aplicação das 35 horas de trabalho semanais a todos os trabalhadores do setor e pela admissão de novos profissionais.



Em comunicado, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) reivindica o "cumprimento das promessas feitas pelo ministro da Saúde".



Segundo os sindicatos, continuam sem solução vários problemas no setor, como a aplicação das 35 horas de trabalho para todos, a admissão de mais profissionais e o fim dos cortes nos pagamentos das horas de qualidade e do trabalho suplementar.









É ainda reivindicado o pagamento do abono para falhas e a aplicação do vínculo público de nomeação a todos os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



"A ausência de resolução destes problemas, que se arrastam por anos sucessivos, tem contribuído para a degradação da qualidade dos serviços prestados pelo SNS e das condições de trabalho no setor", refere a FNSTFPS.



O pré-aviso de greve abrange todos os trabalhadores de saúde, mas é uma greve destinada a todos os trabalhadores da saúde que não sejam médicos ou enfermeiros, apesar de estes profissionais poderem aderir caso o entendam, segundo explicou à agência Lusa o dirigente da Federação Luís Pesca.



A Federação exige ainda a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, a revisão e valorização das carreiras de técnicos de diagnóstico e terapêutica e a garantia de que a carreira de técnico de emergência pré-hospitalar tem de imediato a respetiva revalorização salarial.É ainda reivindicado o pagamento do abono para falhas e a aplicação do vínculo público de nomeação a todos os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A ausência de resolução destes problemas, que se arrastam por anos sucessivos, tem contribuído para a degradação da qualidade dos serviços prestados pelo SNS e das condições de trabalho no setor", refere a FNSTFPS.O pré-aviso de greve abrange todos os trabalhadores de saúde, mas é uma greve destinada a todos os trabalhadores da saúde que não sejam médicos ou enfermeiros, apesar de estes profissionais poderem aderir caso o entendam, segundo explicou à agência Lusa o dirigente da Federação Luís Pesca.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito