Trabalhadores da Transtejo avançam para nova greve parcial de dois dias

Os trabalhadores da Transtejo decidiram hoje avançar para uma nova greve parcial de dois dias na empresa, para contestar problemas nas embarcações e exigir a revisão do Acordo de Empresa.



Os trabalhadores realizaram hoje um plenário em Cacilhas, Almada, que originou a paralisação das carreiras do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com Lisboa durante uma período da tarde.



"Os trabalhadores avaliaram a greve realizada e decidiram avançar para mais dois dias de greve parcial, três horas por turno. Apesar de ainda não ter a data concreta, estamos a apontar para que se realize nos dias 26 e 27 de abril", disse à Lusa Carlos Costa, do Sindicato dos Transportes Fluviais Costeiros e Marina Mercante, afeto à Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).









"Neste momento o serviço de transporte fluvial encontra-se normalizado", referiu.



O sindicalista explicou que os trabalhadores estão preocupados com o processo de revisão do Acordo de Empresa e com o estado das embarcações.



"Defendemos a publicação da revisão do Acordo de Empresa, para a qual já existe um pré-acordo, e também é preciso intervir na frota, que está numa situação caótica. Temos embarcações com mais de 40 anos e é preciso que se pense numa renovação da frota, de modo a que o serviço funcione sem problemas", explicou.



A greve parcial de três horas por turno vai afetar, em especial, os períodos das horas de ponta da manhã e da tarde.



Fonte oficial da empresa Transtejo confirmou à Lusa que as ligações estiveram paradas e que o serviço de transporte fluvial nas ligações de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria foi retomado, gradualmente, a partir 16:00."Neste momento o serviço de transporte fluvial encontra-se normalizado", referiu.O sindicalista explicou que os trabalhadores estão preocupados com o processo de revisão do Acordo de Empresa e com o estado das embarcações."Defendemos a publicação da revisão do Acordo de Empresa, para a qual já existe um pré-acordo, e também é preciso intervir na frota, que está numa situação caótica. Temos embarcações com mais de 40 anos e é preciso que se pense numa renovação da frota, de modo a que o serviço funcione sem problemas", explicou.A greve parcial de três horas por turno vai afetar, em especial, os períodos das horas de ponta da manhã e da tarde.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito