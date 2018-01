Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores do Infarmed contra exclusão

Funcionários não vão integrar grupo para avaliar mudança da sede.

Por Cláudia Machado | 08:50

A comissão de trabalhadores do Infarmed reuniu-se pela primeira vez, na quarta-feira, com o grupo de trabalho criado para emitir um parecer técnico sobre a mudança da sede da instituição de Lisboa para o Porto.



"Voltámos a expor o facto de os trabalhadores não estarem representados neste grupo de trabalho, que é composto por 27 pessoas. Foi-nos respondido que não havia benefícios a retirar da nossa inclusão", disse ao CM Rui Spínola, porta-voz da comissão.



"Vamos continuar a colaborar e temos todo o interesse em fazê-lo, mas estamos a ser postos de parte. O grupo de trabalho reuniu-se duas vezes no Porto, uma delas com a Câmara Municipal, antes de se reunir connosco", afirma ainda o representante dos funcionários da instituição.