Trabalhadores dos supermercados anunciam greve antes do Natal

Sindicato dos Trabalhadores do comércio marca protesto para os dias 23 e 24.

20.12.17

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) anunciou esta quarta-feira que os trabalhadores dos supermercados vão fazer greve nos dias 23 e 24 de dezembro. As paralizações podem ser alargadas e começar já no dia 22.



A entidade sindical explica os motivos do protesto: "A negociação do contrato colectivo de trabalho do sector; o aumento dos salários de todos os trabalhadores e o fim da tabela B, mais baixa que se aplica em todos os distritos, exceto Lisboa, Porto e Setúbal; a progressão automática dos operadores de armazém até ao nível VII (operador de armazém especializado; a manutenção do valor pago por trabalho suplementar e por trabalho em dia feriado, contra a redução do valor das horas extras e do trabalho aos feriados); e os horários de trabalho regulados, contra o banco de horas, pelo direito à conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar", lê-se no comunicado enviado às redacções.



Em atualização