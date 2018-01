Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tradição “bizarra” que encoraja crianças a fumar corre mundo

Costume da aldeia de Vale Salgueiro, em Mirandela, ganhou visibilidade em reportagem da Associated Press.

Por E.N. | 08:55

A tradição da aldeia de Vale Salgueiro, em Mirandela, onde nas Festas de Reis as crianças são encorajadas a fumar cigarros, ganhou visibilidade internacional com uma reportagem da Associated Press, replicada em jornais de todo o mundo.



"Pais encorajam os seus filhos, alguns com menos de cinco anos, a fumar cigarros", assim é resumida esta prática que a cada ano causa o protesto de quem é de fora da aldeia e que alguns jornais apelidam de "tradição bizarra".



A reportagem lembra que a idade legal para adquirir tabaco em Portugal é 18 anos, "mas ninguém proíbe os pais de darem cigarros às crianças e as autoridades não intervêm para parar esta prática".



Os entrevistados justificam a mesma com os costumes locais e garantem que as crianças fumam apenas nesta altura.