Tradição de Carnaval na Nazaré

Desfiles diurnos e noturnos garantem festa.

Por Francisco Gomes | 08:38

O Carnaval da Nazaré tem como mote a expressão local "Ná Pai Pá Gente", que significa algo como "somos os maiores", e é isso que prometem os 1500 figurantes e 17 carros que vão desfilar, aliando a tradição a uma manifestação de rua que se apresenta de maneira "espontânea" e o que torna um dos entrudos "mais populares e característicos do País", sublinha o presidente da autarquia, Walter Chicharro.



Os dois desfiles diurnos pela tarde (15h00) nos dias 11 e 13 de fevereiro e um cortejo noturno (22h00) no dia 10, ao longo da marginal da praia, terão como reis António ‘Tato’ Oliveira e Maria Adália ‘Dálinha’ Santos, dois foliões da terra, sendo esperados cerca de 120 mil visitantes, numa diversão com entrada livre e que está a ser organizada no pavilhão da Bonarte, a "oficina do carnaval", no Sítio da Nazaré, onde são preparados os carros alegóricos.



Três desfiles nas caldas

Caldas da Rainha festeja o entrudo com três desfiles, no sábado à noite, domingo e terça-feira de Carnaval. As figuras do universo de Bordalo Pinheiro, personalidades e temas da atualidade local, nacional e internacional dão o mote à cenografia dos 18 carros alegóricos.