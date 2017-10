Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trânsito condicionado no domingo em Cascais e Lisboa devido a maratona

Saiba tudo o que vai mudar na circulação na capital durante a prova.

18:16

O trânsito vai sofrer condicionamentos no domingo em Cascais e em Lisboa devido à Maratona de Lisboa, anunciou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).



No âmbito das provas associadas à Maratona de Lisboa, vão estar condicionadas a partir das 08h00 a Avenida da República, em Cascais, e a Avenida D. João II, em Lisboa, bem como a Ponte Vasco da Gama.



Todos os eventos terminam na Praça do Comércio, à exceção da Mini Maratona, que termina junto ao Meo Arena.



Os acessos à Praça do Comércio vão estar encerrados a partir das 06h00, segundo a Câmara de Lisboa.



Vão ainda estar condicionadas a zona ribeirinha, entre Cascais e o Parque das Nações, a Avenida da Liberdade, antes da Praça Marquês de Pombal. A Rua do Ouro e a Rua da Prata, em Lisboa, estarão encerradas a partir das 09h15.



Na zona do Parque das Nações, para aceder à zona da FIL, os utentes devem utilizar a Autoestada 1 (A1), a Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, a Praça José Queirós, o Viaduto João Pinto Ribeiro e a Avenida da Boa Esperança e Rotunda dos Vice Reis, ou podem seguir pelo Itinerário Complementar 2 (IC2), Sacavém, Via do Oriente (Trancão), Rotunda da FORD, Alameda dos Oceanos e Avenida Boa Esperança, ou, por fim, poderão optar por Moscavide, Rua João Pinto Ribeiro, lateral da Avenida Dom João II e Rotunda do Venturoso e acedem à Rotunda da Alameda dos Oceanos.



Para os condutores acederem ao Centro Comercial Vasco da Gama ou zona sul do Parque das Nações, apenas podem seguir pela Avenida Fernando Pessoa através da Avenida de Berlim.



O acesso da Ponte Vasco da Gama ao IC2 e o acesso do IC2 (sentido Norte-Sul) ao Parque das Nações é encerrado a partir das 09h00.



Nunca será permitido circular no itinerário e só serão facilitadas as passagens aos Transportes Coletivos de Passageiros.



A prova deverá terminar pelas 14h30.



Ao longo dos trajetos vai haver polícias a proceder aos cortes/desvios do trânsito, prestando informações dos itinerários alternativos.