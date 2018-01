Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transplante de pulmões obriga a mudança radical de rotina

Pessoas com mais de 65 anos ficam excluídas da lista de espera.

Por Francisca Genésio | 10:19

O transplante pulmonar significa, para muitas pessoas, a última esperança de sobrevivência e todos têm que enfrentar o mesmo desafio: as listas de espera. Mas, se por um lado, a cirurgia significa uma nova oportunidade, o transplante pulmonar obriga também a uma mudança radical nos hábitos de cada doente.



Isto porque "o risco de infeção depois de um transplante é elevado, uma vez que os pulmões se encontram expostos constantemente ao ar, que contém bactérias que podem provocar doenças", disse ao Correio da Manhã Maria Manuela Santos, vice-presidente da Associação de Transplantados Pulmonares de Portugal.



O transplante de pulmão é feito em doentes cujos órgãos já não cumprem as suas funções. "A maioria das pessoas submetidas à cirurgia já teve ou tem doença pulmonar obstrutiva crónica, fibrose pulmonar idiopática, fibrose cística, entre outros problemas", explicou ao CM Carla Damas, pneumologista no Hospital de São João, no Porto.



Ainda assim, nem todos os utentes com doenças pulmonares associadas podem realizar o transplante. Utentes com idade superior a 65 anos ficam automaticamente excluídos da lista de espera.



Depois da cirurgia, os transplantados fazem medicação específica e têm que seguir consultas regulares.



Doença diagnosticada aos 3 anos

Beatriz Salgueiro, estudante de Psicologia, fez um transplante pulmonar em 2016. "Recebi o diagnóstico da bronquite obliterante aos três anos de idade. Por isso, quando me disseram que tinha que ser transplantada, não fiquei surpreendida", conta a jovem, de 24 anos. Realizada a cirurgia, confessa que notou "imensas diferenças no respirar". Beatriz teve de recorrer à ventilação não invasiva, o que a ‘ensinou’ "a respirar de uma certa forma – a correta", assegura.



Alimentos gordos e crus excluídos de dieta rigorosa

Os utentes submetidos a uma cirurgia de transplante pulmonar têm que ter uma dieta rigorosa, o que implica ter cuidados acrescidos e até mesmo restrições na alimentação. O peso é uma das preocupações dos especialistas.



"Os transplantados não podem aumentar o peso. Muitos doentes já têm diabetes e colesterol e, por isso, não podem ingerir, por exemplo, alimentos gordos e crus, porque sem dúvida alguma que aumenta o risco de infeções", explicou ao CM Carla Damas, pneumologista no Hospital de São João, no Porto. Queijos amanteigados, alimentos fumados e ovos também não são aconselhados pelos médicos.



"Os ovos têm de estar bem cozinhados, e não como é comum na alimentação portuguesa em que a gema quase nunca está bem passada. Ou, então, os transplantados podem recorrer a ovos pasteurizados", aconselhou a pneumologista. Segundo os especialistas, os transplantados devem também evitar comer alimentos que tenham sido confecionados em dias anteriores, assim como não devem consumir álcool e nem tabaco.



"Apoiamos familiares"

CM - Que tipo de apoio presta a Associação de Transplantados Pulmonares de Portugal?

Maria Manuela Santos, Ass. Transplantados Pulmonares – A maioria das pessoas não sabe o que é um transplante pulmonar. Por isso, apoiamos não só doentes, mas também familiares e amigos, através do acompanhamento em consultas e da partilha de experiências.



– Que tipo de iniciativas vai desenvolver a associação?

– Temos um plano para este ano bastante ambicioso. Destaco a abertura de um banco de equipamentos, para emprestar ou ceder oxímetros e cadeiras de rodas. Vamos também investir na formação dos doentes, das famílias e dos profissionais.



Hospital fez 30 transplantes em 2017

O Hospital de Santa Marta, em Lisboa, realizou no ano passado 30 transplantes do pulmão. Esta unidade hospitalar é a única no País que realiza este tipo de cirurgias. O Hospital de Santa Marta, que pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, iniciou a transplantação pulmonar em 2001. Atualmente, é também um dos hospitais que mais transplantes pulmonares realiza no Mundo.