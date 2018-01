Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transplante renal tem melhor prognóstico com dador vivo

Rim transplantado dura, em média, 15 anos. Vindo de dador vivo, pode manter-se mais tempo.

Por Cláudia Machado | 06:00

O transplante renal é, para muitos doentes de insuficiência renal crónica, uma porta para uma vida livre da diálise. Horas e horas a fio ligadas a uma máquina, várias vezes por semana, podem ficar para trás, caso a intervenção seja bem sucedida. Neste ‘jogo’ de probabilidades, a origem do órgão tem também um papel de destaque.



"O transplante renal de dador vivo é sempre a melhor opção e tem sempre um melhor prognóstico", explica ao CM Inês Aires, médica nefrologista e membro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia.



Mas a falta de dadores vivos disponíveis leva a que "seja mais frequentemente realizado o transplante de rim de dador cadáver", sendo que ,"na grande maioria dos casos, a morte ocorreu por uma doença associada e, por isso, o órgão pode já ter complicações", refere a especialista.



A duração média da viabilidade do rim transplantado também ganha pontos neste cenário. "O rim transplantado dura à volta de 15 anos, mas é muito variável. No caso dos dadores vivos, os rins duram mais tempo", destaca Inês Aires.



A lei portuguesa prevê várias formas de doação de órgãos em vida. É permitido que ocorra entre um casal, por exemplo, algo que anteriormente estava apenas autorizado a familiares diretos. "Verificamos que temos tido mais pares de dadores casados, sendo que é mais frequente que a doação seja feita da mulher para o marido", acrescenta a médica nefrologista.



Outra hipótese são os transplantes com doação cruzada: entre um par não é possível realizar a doação por fatores ligados, por exemplo, à compatibilidade. São inseridos num programa que os poderá ligar a outro doente e dador com quem sejam compatíveis.



"Diabetes e hipertensão são causas"

Inês Aires - Médica especialista em Nefrologia

CM - Quais são as causas da insuficiência renal?

Inês Aires – As causas mais frequentes são a diabetes, a hipertensão e algumas doenças genéticas e autoimunes.

– Como analisa a incidência desta doença em Portugal?

– Em Portugal, temos uma das maiores taxas de incidência de doença renal crónica. A par dos Estados Unidos, somos dos países do Mundo com mais doentes em tratamento substitutivo da função renal.

– O transplante é adequado a todos os casos?

– A grande maioria dos doentes não têm condições para virem a ser transplantados. São pessoas mais idosas, com doenças associadas. Nos casos em que são elegíveis para transplante, a escassez de órgãos de dadores cadáveres leva a que as listas de espera sejam muito grandes.



Margarete ajudou o marido a "renascer" com transplante

Paulo Almeida, de 41 anos, e Margarete Cardoso, de 39, casaram em 2002. Apenas três anos depois, os planos do casal foram interrompidos. "Fui diagnosticado em 2005 com insuficiência renal, através de umas análises de rotina sugeridas pela minha mulher. Quando a doença foi detetada, já só tinha 30% da função renal, a doença estava em estado avançado e foi considerada grave", conta ao CM Paulo, que trabalha na área das tecnologias de informação.



Até 2012, lutou contra a hipótese de entrar em diálise, mas o tratamento acabou por ser inevitável. Nesse mesmo ano, em dezembro, recebeu um rim da mulher. "No início, era uma opção que não conseguia conceber, achava demasiado arriscado. O transplante foi um renascer para mim e temos conseguido fazer coisas que não conseguíamos fazer comigo em diálise três vezes por semana, durante quatro horas", afirma Paulo.



Rim saudável colocado na região pélvica

Em muitos casos, os rins afetados pela doença não são removidos. O novo rim é normalmente colocado na fossa ilíaca, na região pélvica, um pouco abaixo do abdómen.



Desta forma, o órgão transplantado fica também mais acessível, facilitando a realização de uma série de exames médicos, como as palpações e as biopsias.