Tratamento dá esperança a 2000 mulheres com miomas

Partículas introduzidas através de um cateter permitem cortar irrigação dos miomas.

Por Cláudia Machado | 08:13

Completam-se, em junho deste ano, 14 anos desde que João Martins Pisco realizou, pela primeira vez no Hospital St. Louis, em Lisboa, uma embolização das artérias uterinas, mas os detalhes desse dia não escapam à memória do especialista em radiologia, nem o seu desfecho feliz.



"A primeira mulher tratada tinha 33 anos e vivia no Porto. Queriam retirar-lhe o útero, mas ela queria ser mãe. Um ano e meio depois de fazer a embolização, teve o primeiro bebé. Hoje, tem um casal", recorda ao CM João Martins Pisco, que atingiu as 2000 intervenções para embolização das artérias uterinas no dia 22 de janeiro deste ano.



A intervenção consiste na introdução de um cateter através de um orifício de 1,5 milímetros. Dessa forma, "são enviadas partículas para a zona dos fibromiomas [também designados por miomas], com as quais cortamos a circulação do sangue que os irriga", clarifica o especialista.



Além do tratamento de miomas, a técnica pode ser usada em casos de adenomiose, problema associado à endometriose e que consiste na presença do tecido que reveste toda a parede interna do útero na camada muscular do órgão. Ambas podem ser causa de infertilidade.



"Taxa de sucesso de 80 a 90%"

CM - Como é a recuperação destas doentes?

João Martins Pisco, Esp. em Radiologia de Intervenção– As doentes podem ir para casa, na maioria dos casos, no próprio dia da intervenção. Não podem conduzir nesse dia nem no seguinte, e a primeira noite em casa deve ser passada em repouso. Fora isso, no dia seguinte podem fazer a sua vida normal.



– Qual é a taxa de sucesso?

– Temos uma taxa de sucesso na ordem dos 80 a 90%, mas os resultados dependem sempre do número de fibromiomas, do seu tamanho e da sua localização.



– Quando é que se começam a notar melhorias?

– Há casos em que no próprio dia se nota a diminuição do volume do abdómen, mas as melhorias surgem alguns dias depois.



Miomas acabam por ser expulsos do organismo

Sem irrigação sanguínea, os miomas perdem volume e, ao fim de semanas ou até de alguns meses, saem do organismo. "É normal que haja expulsão do mioma e que nesse período a mulher sinta dores", refere João Martins Pisco.



"Quando os miomas são de grandes dimensões, pode ser necessária a ajuda de um médico ginecologista para que a expulsão ocorra sem complicações", destaca o especialista em radiologia de intervenção. Em 2000 intervenções realizadas, João Martins Pisco conta "dois casos em que as mulheres acabaram por perder o útero devido a complicações na expulsão de miomas muito grandes".



"Foi um banho de água fria"

"Foi um banho de água fria quando a médica me aconselhou a avançar para uma cirurgia de remoção do útero. Não tenho filhos ainda e isso mudava muita coisa" conta ao CM Cláudia Guerreiro, de 40 anos, que foi alvo da intervenção em maio de 2016. Cláudia sofre de endometriose e, por associação, de adenomiose. "Neste momento, tenho a minha menstruação normal, as dores não têm comparação com as que tinha antes", acrescenta.



"Tinha anemia e muitas dores"

Ana Isabel Piscarreta, de 47 anos, foi a 2000ª mulher a ser submetida a uma embolização das artérias uterinas. Neste caso, para tratar um mioma de oito centímetros. "Depois do diagnóstico, o médico disse que o plano seria retirar-me o útero para poder recuperar", explica ao CM a rececionista num banco, em Lisboa. "Tinha muitas dores, hemorragias e sofria de anemia, mas retirar o útero não me parecia a melhor solução, havendo alternativas", conclui.