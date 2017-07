Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tratamento elimina manchas que surgem nas mãos com o envelhecimento

Técnica consiste na aplicação de um líquido nas costas das mãos que suaviza as alterações pigmentares da pele.

As mãos são uma zona muito importante do nosso corpo e, por vezes, são esquecidas. Com o envelhecimento ganham manchas, ficam mais emagrecidas, os tendões e as veias tornam-se mais visíveis, a pele à superfície enruga e perde elasticidade", diz Vítor Figueiredo, especialista em medicina estética. Os tratamentos que conjugam o peeling e a mesoplastia rejuvenescem o aspeto das mãos.



O peeling suaviza as alterações pigmentares da pele, assim como as rugas mais finas. Consiste na aplicação de um líquido, espalhado com um pincel nas costas da mão - "em casa, nos dias seguintes, decorre um processo de descamação e renovação da pele", explica o médico da Clínica Milénio, em Lisboa.



Na mesoplastia, através de uma agulha, é injetado um conjunto de produtos debaixo da pele, ao longo de todo o dorso da mão. "Este passo vai fazer com que a mão fique com um aspeto mais cheio, as veias e os tendões vão notar-se menos", afirma Vítor Figueiredo. O tratamento dura cerca de quinze minutos e permite ao paciente retomar o dia-a-dia de forma normal e de imediato. Ainda assim, é necessário ter alguns cuidados, como evitar pegar em objetos pesados e não fazer movimentos bruscos. É ainda aconselhado que se faça uma boa hidratação das mãos, com creme, nos primeiros dias a seguir ao peeling e à mesoplastia.



As técnicas são sempre adequadas à idade, ao sexo e ao grau de envelhecimento das mãos de cada um. "Nós temos limites para aquilo que conseguimos fazer. Quanto maior é o grau de envelhecimento da mão, mais difícil é tratar. Por vezes, há situações limite, que acabam por não ter indicação para tratamento", refere o especialista em medicina anti-envelhecimento. Há mesmo contraindicações para a realização deste procedimento estético, por exemplo, lesões na pele da mão que estejam relacionadas com cancro ou com psoríase e ainda quistos na zona do pulso.



"Não provoca dor e é rápido"

"Notei que envelheci mais depressa nas mãos do que no rosto. Ficaram mais envelhecidas, com manchas, veias salientes e pele enrugada e, por isso, decidi fazer o peeling e a mesoplastia. Dou muita importância às mãos, sou muito expressiva", explica Heloísa Baleia, de 55 anos.

A consultora vive em Sintra e afirma que o tratamento foi muito simples - "não foi incómodo, não provocou dor e foi bastante rápido, o que também é uma vantagem. Eu até já noto menos manchas", afirmou ao CM, minutos depois de ter realizado o procedimento. Heloísa diz que as mãos rejuvenescidas lhe vão aumentar a autoestima.



Hidratar e esfoliar a pele para a manter saudável

As mãos estão sujeitas a agressões diárias - fumar danifica a pele dos dedos, a exposição solar prolongada acelera o processo de envelhecimento e trabalhar com determinados produtos químicos também é prejudicial.



Para retardar o processo de envelhecimento das mãos e mantê-las com um ar saudável, assim como às unhas, há alguns cuidados a ter. É necessário hidratar, de preferência logo de manhã. Pode até optar por ter uma embalagem de creme na mala ou na gaveta que tem no trabalho, para que vá repetindo o processo ao longo do dia. Pode ainda escolher creme hidratante com proteção solar, fator que protege da secura e previne as rugas e as manchas.



A acetona é eficaz a remover o verniz, mas deixa as mãos e as unhas ressequidas, manchadas e também as enfraquece. Há produtos removedores de verniz cuja composição não inclui acetona.



As mãos acumulam pele seca. Para evitar esse problema, faça uma esfoliação uma vez por semana, com movimentos calmos e circulares.