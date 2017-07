Tratamento laser resolve até 94% dos casos de olho seco

Laser de luz pulsada estimula glândulas. Problema do olho seco causa ardor e sensibilidade à luz.

Por Cláudia Machado | 09:52

A tecnologia é francesa e "única" em Portugal. O tratamento com laser de luz pulsada garante "uma taxa de sucesso entre os 87 e os 94%" para os doentes que sofrem de olho seco. Este problema está associado, nos casos ligeiros a moderados, à sensação de ardor, sensibilidade à luz e incómodo frequente na visão. Mas em casos mais graves, ligados a outros problemas de saúde, podem mesmo desenvolver-se úlceras nas córneas.





A doença do olho seco divide-se em dois tipos. "Um está relacionado com um défice na produção das lágrimas e afeta cerca de 20% dos doentes", explica aoEugénio Leite, médico oftalmologista.Já o que tem maior peso é que pode ser tratado pelo laser. "Os restantes 80% dos doentes sofrem de olho seco na forma evaporativa, que tem a ver com a qualidade da lágrima. A camada que evita que a lágrima evapore não está bem constituída", clarifica o especialista.O laser de luz pulsada usado neste tratamento foi desenvolvido em França e "não causa dor", garante Eugénio Leite, médico oftalmologista.A luz que emite é de grande intensidade e obriga a cuidados para os doentes e médicos: todos usam óculos protetores. Por norma, fazem-se três a quatro sessões, de quatro em quatro semanas."Os doentes que sofrem deste problema passam dias inteiros a colocar gotas nos olhos. É extremamente incomodativo e afeta muito a qualidade de vida", alerta Eugénio Leite.Depois de cada sessão de laser de luz pulsada, o doente pode seguir normalmente com o seu dia. Há apenas alguns cuidados a ter em conta, tal como nos restantes tratamentos a laser.O doente deve evitar o sol, sobretudo nas primeiras horas após o tratamento, e usar protetor solar. "Recomenda-se que não façam praia durante o período em que é realizada a técnica", diz Eugénio Leite.