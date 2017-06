Tratamento no IRS igual para famílias numerosas

O que achou desta notícia?







A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) defendeu no Parlamento que o "tratamento fiscal dos filhos no IRS dos pais deve ser tendencialmente idêntico", independentemente da condição civil dos pais ou da guarda estipulada.A secretária-geral Ana Cid Gonçalves advogou ainda que deveria ser "consolidado um regime que permita a dedução de despesas essenciais à manutenção dos filhos ou dos ascendentes em sede de IRS por parte de quem efetivamente as suporta".