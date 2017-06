Tratamentos melhoram o aspeto da pele

Também com um manípulo é feito o terceiro tratamento: a endermologia. "No rosto, é usada em casos de duplo queixo, papos nos olhos e retenção de líquidos. É como uma drenagem facial", conclui Manuela Lavouras.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As opções da estética para o combate às rugas e ao aspeto envelhecido são muitas e variadas, mas os melhores resultados conseguem- -se em equipa. "Cada um dos tratamentos é bom naquilo que faz, mas todos juntos funcionam mesmo muito bem e permitem resultados mais duradouros", garante Manuela Lavouras, responsável pela área de estética da Clínica Leveza, que recomenda um triplo ataque ao envelhecimento da pele.O primeiro é o peeling químico. "Este tratamento promove uma regeneração da pele, alisa os pequenos traços do rosto e tira os vincos mais profundos e as manchas de envelhecimento", explica Manuela Lavouras. A intervenção envolve a aplicação de um ácido na pele e, depois, um produto que o neutraliza, causando por momentos "um certo ardor", e exige a atenção constante do técnico que a está a executar.O segundo aliado neste combate ao rosto envelhecido é o tratamento de radiofrequência, que pode ser usado tanto no corpo como na cara. "Usamos um manípulo que emite uma frequência que aquece ligeiramente a pele. É confortável e não dói", refere a especialista. Melhora "significativamente tudo o que tem que ver com a textura e firmeza da pele", acrescenta.