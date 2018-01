Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tremor de terra de 3,1 ‘acorda’ Almodôvar

Abalo interrompeu o sono de muitos moradores da vila alentejana. Eram 05h46.

Por António Lúcio e Cláudia Machado | 01:30

Um sismo de 3,1 na escala de Richter foi sentido pelas 05h46 desta quarta-feira em Almodôvar. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro do abalo ficou localizado a cerca de 10 quilómetros a nordeste da vila alentejana, mas este acabou por ser sentido também em Castro Verde, a 22 quilómetros de Almodôvar, em Ourique, a 25 quilómetros, e também em Beja, capital de distrito, que dista 67 quilómetros.



No concelho de Almodôvar, o sismo foi tema de conversa durante todo o dia de ontem, até porque quem o sentiu não ganhou para o susto. "Não houve danos materiais e pessoais a registar. Foi apenas o susto de quem sentiu o chão a tremer", adiantou ao CM António Piedade, comandante dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar.



Apesar de o abalo não ter ultrapassado o registado em Arraiolos no dia 15, que atingiu uma magnitude de 4,9 na escala de Richter e levou à evacuação de escolas e outros edifícios, foi o suficiente para interromper o sono de muitos moradores.



"Comecei a ouvir um barulho que parecia um camião a passar ali perto, depois começou tudo a tremer", contou Carlos Severino, que vive num monte a mais de 10 quilómetros da vila.



Abalo sentido a mais de 60 quilómetros

Na cidade de Beja, a cerca de 67 quilómetros de Almodôvar, o abalo também foi sentido pela população.



Ao CM, Fernanda Batista, que mora no 9º andar de um prédio na capital de distrito, garante ter sentido o tremor de terra "pelo menos durante um minuto".



Quatro sismos com magnitude acima de 3

Desde o início do ano já foram registados quatro sismos com magnitude acima de 3 na escala de Richter em Portugal.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo com epicentro perto de Arraiolos teve intensidade de 4,9.



SAIBA MAIS

Intensidade máxima III

O sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli modificada: pode ser sentido dentro de casa, sendo a vibração semelhante à da passagem de veículos pesados.



Magnitude dos abalos

A magnitude dos sismos é apurada segundo a escala de Richter, e que pode ser micro (abaixo de 2) até extrema (10).