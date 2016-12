Três milhões de portugueses são hipertensos

Segundo o especialista, os acidentes vasculares cerebrais e os enfartes do miocárdio "são evitáveis" e ,para isso, é necessária a adoção de estilos de vida adequados e o controlo dos fatores de risco, como a tensão alta, níveis de colesterol elevados, tabaco, diabetes e obesidade.Para prevenir o aparecimento de hipertensão arterial, os especialistas recomendam que se deixe de utilizar sal de mesa, devendo ser substituído por ervas aromáticas e sumo de limão.Devem também ser evitados os alimentos salgados ou aos quais tenha sido adicionado sal durante a sua preparação, como é o caso de enchidos, enlatados, alimentos pré-preparados, aperitivos ou ainda águas minerais com gás.Segundo os especialistas, o consumo de bebidas alcoólicas também deve ser evitado e o excesso de peso deve ser combatido, através do exercício físico e uma dieta alimentar moderada.Os médicos alertam para alguns sintomas que caracterizam a hipertensão arterial, como sejam as tonturas, frequentes hemorragias pelo nariz, e ainda dores de cabeça regulares.