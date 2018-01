Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três sismos sentidos em Portugal desde o início do ano

Abalo registado às 11h42 deste sábado teve a magnitude de 3,3 na escala de Richter .

Por José Carlos Eusébio | 09:49

"Eu senti pouco, mas a senhora que estava a trabalhar na cozinha diz que os armários e a loiça abanaram e outras pessoas que estavam ao balcão também sentiram o abalo", conta Ademar Nunes, do restaurante o Parque, em Monchique. Este concelho serrano foi ontem, pelas 11h42, atingido por um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter, mas não há registo de danos. Foi o terceiro sismo sentido em território português desde o início do ano.



"Não foi muito forte e foi rápido", explica António Nunes, utente do lar de idosos de Monchique, que revela que outros idosos que se encontravam na sala de convívio "sentiram ainda mais o sismo", mas frisa que "não houve qualquer medo". Mário Silva, outro residente no concelho, acrescenta que "foi um sismo pequeno, que mal se sentiu". Mas houve quem nem sequer se tenha apercebido de nada, como é o caso de José Armando, que estava no centro da vila. Confessa que até ficou "surpreendido" quando uma pessoa amiga de Lisboa lhe ligou "a perguntar sobre o sismo".



"Só recebemos a chamada de uma senhora, que queria confirmar se tinha havido um sismo, porque sentiu um ligeiro abalo. Não houve danos em qualquer estrutura", revela António Águas, segundo comandante dos bombeiros locais. No quartel estavam vários elementos, mas só dois sentiram o sismo.



Maioria dos imóveis anterior a lei de 1958

A maior parte dos imóveis edificados em Portugal continental são anteriores à lei antissísmica de 1958, diploma que pela primeira vez definiu regras para a construção capazes de minimizar os danos provocados por um terramoto. Em 1983 a legislação foi reforçada.



Arraiolos foi o que teve maior magnitude

Este mês já houve três sismos no País que foram sentido pela população. O mais forte aconteceu no dia 15, com epicentro próximo de Arraiolos, no Alentejo, e teve a magnitude 4,9. Foi sentido em grande parte do País. No dia 5, registou-se um outro abalo, de magnitude 3,6, em Odemira, também no Alentejo, sentido no Sul de Portugal. O sismo de ontem teve magnitude de 3,3, com epicentro a 10 quilómetros de Monchique.



Saiba mais

41 estações integram a rede sísmica no continente. A medição da magnitude de um tremor de terra é obtida a partir de mais seis pontos no arquipélago da Madeira e 36 no arquipélago dos Açores.



Choque entre três placas

Os sismos que ocorrem em Portugal resultam da interação de três placas tectónicas: a euro- -asiática, a norte-americana e a africana. Enquanto a europeia e a norte-americana se estão a afastar, a africana exerce pressão crescente sobre a europeia.