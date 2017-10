Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três voos cancelados no aeroporto da Madeira

Vento forte tem dificultado a saída de aviões da ilha.

03.10.17

Três voos foram cancelados na manhã desta terça-feira no aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, devido ao vento forte que se tem feito sentir desde segunda-feira, disse à Lusa uma fonte da ANA-Aeroportos de Portugal.



De acordo com a mesma fonte, além dos três voos da TAP cancelados, outro teve de ser desviado para o Porto Santo devido ao vento forte.



Na segunda-feira, vários voos foram desviados no aeroporto da Madeira devido ao vento.



Segundo uma fonte aeroportuária, os ventos fortes "condicionaram bastante as operações", uma vez que os aviões não conseguiam aterrar na ilha da Madeira.



Os voos foram desviados para outros aeroportos, como Porto Santo, Tenerife ou Faro.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje na Madeira céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo.



A previsão aponta ainda para vento moderado a forte predominando de nordeste, com rajadas até 65 quilómetros por hora no extremo leste da ilha da Madeira, soprando forte e com rajadas até 75 quilómetros por hora nas zonas montanhosas.



Está ainda prevista uma pequena subida de temperatura.