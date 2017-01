Tribunal de Contas detetou "irregularidades" no Politécnico de Santarém

"São interpretações da lei. Não há desvios", disse Pedro Carvalho à Lusa, adiantando que, apesar da divergência de entendimento, esses suplementos deixaram de ser pagos e, caso o Ministério Público entenda vir a abrir um processo, o IPS não deixará de exercer o contraditório.O relatório do TdC começa por apontar o pagamento de despesas de representação aos presidentes do IPS entre 2005 e 2012, num valor global de 65.000 euros, situação que foi comum ao conjunto dos politécnicos e que um decreto-lei publicado em outubro último veio regularizar, deixando de constituir uma infração financeira.A outra situação referida foi o pagamento, entre março de 2011 e setembro de 2014, de suplementos remuneratórios ao diretor e subdiretor da Unidade de Investigação e ao diretor da Unidade Pós-Secundária e Profissional, no montante global de cerca de 45 mil euros, "sem que exista norma legal que o permita".Pedro Carvalho afirmou que o instituto acatou a recomendação do TdC, mas sublinhou que esta situação está prevista nos estatutos do IPS, homologados pela tutela.Por outro lado, o TdC afirma que, de 2010 a 2013, o IPS pagou a 37 dos seus docentes suplementos remuneratórios, num valor global de 169.000 euros, por darem aulas de pós-graduação e em cursos de especialização tecnológica (CET), que se inserem na sua atividade docente, considerando esses pagamentos "ilegais"."Também aqui é discutível", tendo em conta que as aulas foram dadas para além do horário normal dos docentes, disse Pedro Carvalho, adiantando que a devolução desta verba por parte dos professores terá agora que ser alvo de uma decisão da administração do IPS.O valor referido pelo TC é substancialmente inferior ao que tinha sido apontado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), numa ação inspetiva que detetou o pagamento de 765.000 euros de remunerações por trabalho docente suplementar, justificado na contabilidade como colaboração técnica especializada.O relatório do TdC aponta ainda pagamentos "ilegais e indevidos" da ordem dos 165.000 euros na empreitada de construção da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, situação que o administrador explica com o facto de a obra ter decorrido num "período de crise", tendo a falência do construtor e os condicionalismos no pagamento dos fundos públicos obrigado a despesas que não estavam previstas.Quanto às recomendações referidas no relatório, o administrador disse que já estão em vigor, mesmo as relativas à cessação dos pagamentos de suplementos, saudando o caráter "pedagógico" do processo.Pedro Carvalho frisou que as questões referidas pelo TdC em relação ao IPS são "transversais" ao conjunto de politécnicos do país analisados por aquele tribunal.