Tribunal decreta insolvência da antiga Triumph

Fábrica de roupa interior mantém salários por pagar.

23:44

As trabalhadoras da antiga Triumph foram esta quarta-feira informadas de que foi decretada a insolvência da empresa, mas que poderão aceder ao subsídio de desemprego e ao fundo de garantia social.



A informação foi comunicada à Comissão de Trabalhadoras pela administradora de insolvência, durante uma reunião realizada ao final da tarde nas instalações da fábrica de Loures.



Em declarações à agência Lusa, Mónica Santos, dirigente do sindicato dos têxteis do Sul, explicou que a fábrica irá ser encerrada ainda hoje, "com policiamento 24 horas", que na sexta-feira irá ter inicio um processo de despedimento coletivo das 463 trabalhadoras e que na segunda-feira começará um processo de inventário.



"Neste momento, era o melhor que podia acontecer, porque nós não podíamos andar cada ano nesta situação. Um ano pertencemos a uma empresa e noutro ano a outra. Isto desbloqueou o processo e poderemos passar a receber o subsídio de desemprego e o fundo de garantia social", sublinhou.



Apesar deste desfecho, a sindicalista manifestou-se expetante de que poderá ainda ser encontrada uma solução para que a empresa venha a laborar no futuro.



"Pode depois aparecer à posteriori um investidor, porque nós estamos dispostas a trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar", atestou, acrescentando que as trabalhadoras só irão desmobilizar na quinta-feira.



A fábrica da antiga Triumph, situada na freguesia de Sacavém, concelho de Loures, foi adquirida no início de 2017 pela TGI-Gramax e emprega atualmente 463 trabalhadores.



A antiga fábrica de roupa interior estava em processo de insolvência em tribunal e mantém salários por pagar.