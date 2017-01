Tribunal ordena nova demolição de imóvel

A autarquia tem procedido a alterações ao PDM para tentar legalizar as construções que foram alvo de ordem de demolição. Esta deverá também ser a solução a adotar neste último caso. Sendo que, avisa a Câmara, não é garantido que se consiga solucionar todas as situações.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé ordenou a demolição de mais uma construção, no concelho de Vila Real de Santo António. Desta vez trata-se de um imóvel na freguesia de Vila Nova de Cacela que, à semelhança de outros casos, não obedece ao Plano Diretor Municipal (PDM).Trata-se de um prédio em Cevadeiras, que, segundo o tribunal, transcende o limite máximo previsto no PDM de Vila Real de Santo António. A decisão judicial foi tomada a 13 de dezembro e a autarquia foi notificada poucos dias depois. O tribunal dá um prazo de seis meses para o restabelecimento da situação anteriormente existente, ou seja, para que a construção seja demolida.Conforme onoticiou, a autarquia tem recebido diversas notificações para que sejam demolidas construções cujos processos de licenciamento violam o PDM. O atual executivo (PSD) garante que todos os casos são anteriores a 2005, ao período em que a câmara era presidida por António Murta (PS). Luís Gomes, atual autarca, já admitiu que se o município tiver de cumprir estas decisões judiciais, "terá de despender milhões de euros, pois trata-se de urbanizações e imóveis de valor avultado, colocando as contas em situação de falência".