Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal recusa visto para gastar um milhão de euros

Centro Hospitalar de Lisboa Norte pretendia comprar 23 equipamentos de anestesia.

Por Sónia Trigueirão | 08:41

O Tribunal de Contas (TC) recusou dar o visto a três contratos para a aquisição de 23 equipamentos de anestesia ao fornecedor Drager por parte do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), ao qual pertence o Hospital de Santa Maria. O valor dos contratos ascendia a um milhão de euros.



Segundo o acórdão do TC, os juízes conselheiros consideraram que o CHLN não tinha fundos disponíveis para suportar os encargos resultantes da celebração destes contratos públicos e que isso integrava uma violação das normas financeiras da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA).



Revela o mesmo acórdão que na informação financeira que o CHLN prestou ao tribunal, em novembro de 2017, este referiu a existência de fundos negativos, na ordem dos 335 milhões de euros. E que a entidade justificou essa situação financeira pela pendência de um pedido de aumento temporário de fundos disponíveis que na altura já tinha solicitado ao Ministério da Saúde, mas que ainda estava a aguardar a respetiva autorização do mesmo.



O TC considerou, assim, que "essa violação de normas financeiras e consequentes nulidades constituem, sem margem para dúvida, fundamentos de recusa de visto".



Novo procedimento pré-contratual já está em curso para a compra

Contactado pelo CM, fonte do Gabinete de Comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), confirmou a recusa de visto por parte do Tribunal de Contas.



"Face a essa situação, o CHLN viu-se impossibilitado de adquirir os 23 equipamentos de anestesia ao fornecedor Drager, motivo pelo qual se encontra em curso novo procedimento pré-contratual", disse, acrescentando que já há fundos.



PORMENORES

Três contratos

O Centro Hospitalar Lisboa Norte, submeteu a fiscalização prévia do Tribunal de Contas três contratos de aquisição de equipamentos de anestesia para o serviço de anestesiologia – unidade de cuidados pós-anestésicos, pelos respetivos valores de 285 mil euros, de 528 mil euros e de 203 mil euros.



Assinados em julho

Os três contratos para a aquisição dos 23 equipamentos foram assinados pelo Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN) com a empresa Drager Portugal a 31 de julho do ano passado. O Tribunal de Contas analisou esses contratos e pediu explicações à entidade, tendo decidido recusar o visto. O acórdão com a decisão tem a data de 30 de novembro de 2017.