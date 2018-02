Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trolhas não sabem do patrão

Empresa está num processo de insolvência.

09:08

Os trabalhadores da empresa Agostinho Nogueira, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, não sabem do proprietário há um mês.



Apesar do desespero, os 25 operários da construção civil apresentam-se diariamente no local de trabalho. "O patrão desapareceu, e não sabemos de nada do que se está a passar ou o que é que vai acontecer com a empresa. Estamos desesperados" disse o trabalhador Nuno Bernardo.



O diretor-geral da empresa, Adérito Ferreira, confirma apenas que "a empresa está num processo de insolvência" e que "a situação ficará definida nos próximos dias".