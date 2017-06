Tuberculose assusta externato em Azeitão

CM solicitou esclarecimentos ao delegado de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, Ramón Ruano, que num primeiro contacto disse não conhecer o caso e, posteriormente, se mostrou indisponível. De acordo com o Rumo ao Sucesso, todos os alunos foram alvo de rastreio da doença e não se terá verificado nenhum outro caso.



solicitou esclarecimentos ao delegado de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, Ramón Ruano, que num primeiro contacto disse não conhecer o caso e, posteriormente, se mostrou indisponível. De acordo com o Rumo ao Sucesso, todos os alunos foram alvo de rastreio da doença e não se terá verificado nenhum outro caso.

Pelo menos um professor do Externato Rumo ao Sucesso, em Azeitão, Setúbal, foi diagnosticado com tuberculose. A instituição é responsável pelo acompanhamento de crianças e jovens adultos com necessidades especiais. Alguns deles, segundo oconseguiu apurar, foram assistidos recentemente no Hospital de S. Bernardo com sintomas da doença.Ao, o colégio confirmou o diagnóstico do professor, que não se sabe em que circunstâncias terá contraído a doença, e garantiu que o mesmo está a ser acompanhado numa unidade de apoio a tuberculosos no Centro de Saúde do Vale do Cobro.Contactada pelo, a administração do Centro Hospitalar de Setúbal não confirma o número de utentes diagnosticados com a doença, mas garante que a situação está "monitorizada", tendo sido adotadas "as medidas de saúde pública preconizadas para este efeito".