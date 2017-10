Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tuberculose em colégio de Braga assusta

Professora foi diagnosticada. Trinta alunos sujeitos a exames.

Por Liliana Rodrigues | 05.10.17

Uma professora do colégio Luso-Internacional de Braga foi diagnosticada com tuberculose. Cerca de 30 alunos vão ser sujeitos a exames de despistagem amanhã, incluindo a turma que a docente lecionava este ano, do ensino pré-escolar, e os estudantes do ano anterior, com idades até aos seis anos. A direção da instituição terá sido informada no dia 28 de setembro do caso.



A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões e é altamente contagiosa. A situação está a ser acompanhada pelo delegado de Saúde Pública, que ontem à tarde participou na reunião que ocorreu com os encarregados de educação nas instalações do colégio, em Gualtar.



"A direção do colégio foi informada no dia 28 do diagnóstico de tuberculose da professora. Mas só quarta-feira de manhã [ontem] recebemos uma mensagem a informar da reunião à tarde. São muitos dias a ocultar a verdade aos encarregados de educação, que acima de tudo estão preocupados ", explicou ao CM um encarregado de educação.



"O médico garantiu aos poucos pais que conseguiram ir à reunião que o caso da professora é preocupante e está já em estado avançado, mas que não apanhou a bactéria na escola. Estamos muito apreensivos", disse uma mãe. Depois dos exames, os alunos terão de ser medicados durante três meses e reavaliados no final.



O CM falou ontem com a diretora da escola, que recusou prestar declarações. O delegado de Saúde Pública manteve-se incontactável.