Tuberculose em hospital no Porto

Infeção latente em nove funcionários do Hospital de Santo António.

Por A.R. | 09:05

Foi detetada tuberculose de infeção latente em nove funcionários do Hospital de Santo António, no Porto, a maioria da Unidade de Cuidados Intensivos.



A bactéria foi transmitida por um paciente a um enfermeiro. A unidade fez um rastreio aos profissionais suspeitos de ter contactado com a pessoa infetada.



O rastreio e respetivo tratamento reduzem o risco de desenvolvimento de tuberculose ativa e transmissão de doença, o que ainda não é possível nos casos detetados.



"Foram encaminhados por terem teste positivo, mas ninguém está doente, nem há alterações nas radiografias pulmonares", esclarece o Centro Hospitalar do Porto.