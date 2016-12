Turismo vai crescer ainda mais em 2017

Ingleses e alemães procuram região ao longo de todo o ano

As unidades hoteleiras têm registado um maior aumento de turistas estrangeiros, nomeadamente ingleses e alemães, ao longo de todo ano, ajudando o setor do turismo a combater a sazonalidade.



"O que temos verificado é que há mais estrangeiros durante todo o ano e que há um grande crescimento nos meses laterais à época alta, aproveitando as boas condições climatéricas da região", sublinhou ao CM Elidérico Viegas, que alerta para a necessidade de fidelizar os novos turistas.



A ocupação turística das unidades hoteleiras do Algarve vai continuar a crescer no próximo ano de 2017, depois de este ano já ter sido registado um aumento de 7% nas taxas de ocupação e a recuperação dos preços que tinham caído a pique desde a crise de 2008.As previsões foram feitas aopor Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que aponta "um novo crescimento" em relação a 2016 mas "mais moderado" do que nos últimos anos.O mesmo responsável refere que este crescimento será feito com base no aumento da procura de turistas estrangeiros oriundos de mercados externos, nomeadamente do Reino Unido, Alemanha, Holanda, Irlanda e França.