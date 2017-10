Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Último fim-de-semana de outubro com temperaturas a rondar os 30º

Há treze concelhos em risco máximo de incêndio.

09:54

O IPMA prevê para hoje tempo seco com céu geralmente limpo, vento moderado a forte nas terras altas e pequena descida da temperatura máxima.



O céu vai estar pouco nublado ou limpo e o vento é esperado fraco a moderado do quadrante leste, rodando temporariamente para norte na faixa costeira ocidental durante a tarde, e soprando moderado a forte, nas terras altas do Norte e Centro.



As temperaturas vão varias entre os 19 graus Celsius de mínima e os 29 graus celsius de máxima.



Treze concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Guarda, Santarém e Portalegre estão hoje com risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com a informação disponível na página do IPMA, o distrito de Faro apresenta hoje risco máximo de incêndio para os concelhos de Alcoutim, Tavira, Castro Marim e São Brás de Alportel.



Ainda na região Sul, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Abrantes e Mação, em Santarém, e de Marvão, Nisa e Gavião, em Portalegre.



Castelo Branco encontra-se na mesma situação, com os concelhos de Penamacor, Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova a merecer o mesmo nível de preocupação por parte do IPMA.



Um pouco mais a norte, o distrito da Guarda tem um único concelho em risco máximo de incêndio, o Sabugal, que faz fronteira com Penamacor.



O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Bragança, Évora e Porto em risco muito elevado e elevado de incêndio.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o 'reduzido' e o 'máximo'.



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.