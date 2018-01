Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um dos feridos do incêndio em Tondela internado em Coimbra teve alta

Restantes quatro continuam internados.

Por Lusa | 20:57

Um dos feridos no incêndio de sábado numa associação recreativa em Tondela, que está internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), teve alta para o domicílio na segunda-feira à tarde, disse hoje fonte hospitalar.



Em comunicado enviado à agência Lusa, o CHUC refere que o doente em causa se encontrava internado no serviço de Cirurgia Plástica.



Naquele centro hospitalar encontram-se ainda quatro feridos, sendo que o mais grave está internado no Serviço de Medicina Intensiva "ventilado" e "estável sob o ponto de vista hemodinâmico, com prognóstico reservado".



Os outros três doentes encontram-se internados no Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados, sendo que dois deles estão "entubados e ventilados".



"Todos os doentes se encontram hemodinamicamente estáveis", refere o comunicado.



O incêndio de sábado à noite, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, fez pelo menos oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.