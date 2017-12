Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um em cada quatro portugueses já teve pelo menos uma vez urticária

Manchas avermelhadas, pápulas ou inchaço são as principais manifestações da doença.

Por Francisca Genésio | 10:38

Um em cada quatro portugueses já teve pelo menos um episódio de urticária na vida. Destas pessoas, cerca de um quarto poderá evoluir para a fase crónica da doença.



"A urticária não é bem uma doença. É, no fundo, um grupo de doenças. Caracteriza-se por uma manifestação cutânea, ao nível da pele, onde costumam aparecer manchas avermelhadas por todo o corpo, pápulas e inchaço", explica ao CM Célia Costa, imunoalergologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, acrescentando que "esta é uma doença que dá muita comichão e pode também dar a sensação de queimadura".



A doença pode manifestar-se de duas formas: aguda ou crónica. "Se a duração da urticária for inferior a seis semanas, falamos de uma urticária aguda, que se trata com anti-histamínicos ou corticoides. Quando os sintomas persistem, mesmo depois da medicação, entramos na fase crónica, que exige um acompanhamento contínuo com um especialista para este descobrir se falamos de uma urticária induzida, que estará a ser provocada por algum fator externo conhecido, como o calor, frio ou até a pressão; ou de uma urticária espontânea, que pode ter origem numa doença autoimune, como por exemplo, ao nível da tiroide", revela Célia Costa. Segundo a imunoalergologista, esta patologia tem um impacto negativo na qualidade de vida dos doentes porque "prejudica a qualidade e a quantidade de horas de sono, dado que as pessoas acordam enquanto se coçam e acabam por ter mais sono no dia a seguir. Por consequência, a produtividade escolar ou laboral baixa", afirma. As mulheres são as mais afetadas pela urticária. Contudo, a doença não tem um grupo de risco.



"Há casos sem causa conhecida"



CM: O que causa a urticária?

Célia Costa – Há casos sem causa conhecida. Mas também há doentes nos quais a doença pode ser provocada por infeções virais ou bacterianas.

– Existem casos de urticária grave?

– Sim. Se a situação clínica não ficar resolvida em menos de de seis semanas, a doença pode evoluir para uma urticária crónica.

– A urticária tem cura?

– Depende. Quando já é crónica, não. Nos outros, os anti-histamínicos e corticoides conseguem resolver os sintomas. Se estes voltarem a manifestar-se, o doente tem de ser acompanhado e recorre-se a medicamentos biológicos.

– Todos os doentes têm acesso a esses medicamentos?

– Os biológicos são muito caros. Só têm acesso os doentes em que os anti-histamínicos e os corticoides já não são tão eficazes.



Duração média da doença

A duração média da urticária crónica é de cinco anos. Contudo, há casos em que a doença se manifesta por 20. Nestes casos, as manchas causadas pela doença não desaparecem imediatamente: ficam no corpo durante seis semanas.



Sintomas confundem

Segundo Célia Costa, os sintomas da urticária, como as manchas no corpo, são parecidos com a psoríase (doença inflamatória crónica da pele, não contagiosa e associada a uma predisposição genética). "É importante, por isso, avaliar a história clínica do doente", alerta.



Picadas de insetos provocam urticária

As picadas de insetos e outros animais podem também causar urticária, à semelhança do contacto direto com pólen. Neste caso, será uma urticária aguda, tratada com anti-histamínicos, vendidos em farmácias e que não precisam de receita médica.



Alimentos também podem desencadear

Reações alérgicas a alimentos como fruta, leite, ovos, amendoins, avelãs e marisco podem desencadear a urticária. Nos casos mais graves, a garganta e as vias aéreas podem inchar e prejudicar a respiração e deglutição.