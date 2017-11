Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um milhão de portugueses cortam nos remédios

Custo impede 10,1% da população de comprar medicamentos prescritos pelos médicos.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Cerca de um milhão de portugueses (10,1% da população) não compraram medicamentos prescritos pelo médico no ano passado devido a motivos de ordem financeira. Os dados são do estudo ‘Um Olhar sobre a Saúde’, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado ontem. Portugal está acima da média dos países da OCDE, que é de 7,1%.



Portugal é, segundo o estudo, um dos poucos países que reduziu a despesa com a Saúde entre 2009 e 2016, com uma variação negativa de 1,3%. Isto depois de um crescimento anual de 2,2% entre 2003 e 2009. O País gasta hoje 8,9% do PIB com o orçamento da Saúde, ligeiramente abaixo da média da OCDE de 9%.



"Já nos começamos a comparar com os países que oferecem piores cuidados de saúde", disse o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. A comparticipação das famílias nos gastos em Saúde também tem vindo a aumentar. A despesa média corresponde a 3,8% do orçamento familiar, quando a média da OCDE é de 3%. O número de portugueses com seguro privado de saúde também subiu, abrangendo em 2015 cerca de 25% da população, quando em 2005 se ficava pelos 20%



Em 2015, Portugal tinha 4,6 médicos por mil habitantes, uma das taxas mais altas da OCDE. No entanto, os dados integram a totalidade dos clínicos com cédula profissional e não os que efetivamente exercem. Miguel Guimarães diz que o setor público tem uma média de 2,8 médicos por mil habitantes e vai pedir à OCDE que altere o método de contabilização.



Esperança de vida alta

Os portugueses têm uma esperança de vida de 78,1 anos para os homens e 84,3 para as mulheres, acima da média da OCDE (77,9 e 83,1). O Japão lidera com 81,2 anos para os homens e 87,1 para as mulheres.



Demência acima da média

Com 19,9 casos de demência por mil habitantes, Portugal tem dos piores registos da OCDE, onde a média é de 14,8. Pior do que o nosso País estão apenas o Japão (23,3), a Itália (22,5) e a Alemanha (20,2).