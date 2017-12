Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unidade de cuidados diz-se discriminada

Estão em risco 50 postos de trabalho na instituição em Albergaria-a-Velha.

Por Aureliana Gomes | 08:39

Não percebemos esta atitude. A instituição está a ser alvo de discriminação. Em 20 unidades no País, somos os únicos que não vamos renovar o contrato". José Chambino, do Conselho de Administração da Unidade de Cuidados Continuados da Casa de Saúde Santo António, em Albergaria-a-Velha, não entende a decisão da Segurança Social de não renovar o contrato-programa que termina no final do ano.



Com 120 camas, foram contratualizadas, em 2015, 50 camas com a Segurança Social, mas desde abril deste ano que a instituição só tem 11 utentes ao abrigo do contrato. "Houve uma suspensão verbal da entrada de utentes", explicou, lembrando que, este ano, foram feitas 16 auditorias à instituição e não foi detetada qualquer anomalia. Em risco estão 50 postos de trabalho. "Sem utentes cá, há o risco de perdermos o nosso trabalho", disse Tiago Reis, funcionário da instituição.