Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unidade de Reconstrução Génito-Urinária e Sexual de Coimbra é referência nacional

Reconhecimento do Ministério da Saúde.

Por Lusa | 16:47

A Unidade de Reconstrução Génito-Urinária e Sexual (URGUS) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como unidade de referência nacional no processo de reatribuição sexual, foi hoje anunciado.



Com o reconhecimento, a URGUS tem "competência técnica e científica para acompanhamento multidisciplinar em todo o processo, nomeadamente para a realização dos procedimentos cirúrgicos de transição de masculino para feminino e de feminino para masculino".



O CHUC refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que aquela unidade torna-se na única do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "para o acompanhamento destes utentes".



A fonte sublinha que os utentes que pretendam mudar de sexo "passarão a ser referenciados" para esta unidade da cidade de Coimbra.



O Conselho de Administração do CHUC, citado na nota, considera que a qualificação da URGUS como unidade de referência nacional "traduz o reconhecimento da elevada qualidade, empenho e capacidade de resposta da equipa multiprofissional" que trabalha naquele serviço.



Acrescenta que o reconhecimento pelo Ministério da Saúde também evidencia a aposta do Conselho de Administração "no sentido de servir o SNS com respostas adequadas em áreas de elevada exigência, complexidade e diferenciação".



A Unidade de Reconstrução Génito-Urinária e Sexual foi criada no CHUC em novembro de 2011 com o objetivo de dar resposta, no SNS, aos utentes propostos para cirurgia de reatribuição sexual.