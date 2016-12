Urgência do Hospital de São João da Madeira reabre em janeiro

"Na defesa da população e do interesse público na prestação de cuidados de saúde na região, sempre enfatizei junto do Governo e deste secretário de Estado a absoluta necessidade de reforço da rede de urgências da região e manifestei que, desde que no Serviço Nacional de Saúde, estaria sempre do lado da solução que permitisse a reabertura da Urgência e reforço das valências do Hospital de S. João da Madeira", disse o autarca na ocasião.Ricardo Figueiredo elogiou o secretário de Estado adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, "pela boa decisão que tomou, pela força política que demonstrou, e por honrar as promessas e garantias dadas nas reuniões" que manteve com ele.A reabertura da urgência hospitalar verifica-se um ano depois de o governo ter decidido reverter a entrega do Hospital de São João da Madeira à gestão da Misericórdia, e foi justificada com a necessidade de "adaptar a tipologia da prestação de serviços de urgência nos hospitais cuja gestão foi acordada com as Santas Casas da Misericórdia e depois anulada".O despacho do secretário de Estado, publicado a 19 de agosto no Diário da República, que determinou a reabertura da urgência em São João da Madeira e Santo Tirso, pretendeu "corrigir" a classificação dos serviços de urgência, "designadamente no que respeita à harmonia da arquitetura da rede, ao aproveitamento da capacidade instalada dos estabelecimentos do Serviço nacional de Saúde (SNS) e à equidade no acesso pelos utentes do SNS aos cuidados de saúde urgentes/emergentes".