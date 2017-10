Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urgência do Hospital Geral de Coimbra alarga horário

Unidade hospitalar passa a abrir ao fim de semana.

Por Lusa | 18:24

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) justificou hoje o alargamento do funcionamento das urgências do Hospital Geral (Covões) com a necessidade de descongestionar o polo dos Hospitais da Universidade.



Em conferência de imprensa, Fernando Regateiro anunciou a extensão de funcionamento noturno das urgências do Hospital Geral das 20h00 para as 22h00 nos dias de semana e a abertura ao fim de semana das 09h00 às 22h00.



"Pretendemos melhorar o acesso e evitar a grande sobrecarga de procura que se verifica na urgência do polo central dos CHUC, ao mesmo tempo que damos valor ao Hospital Geral e às funções assistenciais que ali são desenvolvidas", disse o responsável.



Segundo Fernando Regateiro, "é convicção [da administração] de que alargando o horário para além das 20h00 pode-se captar para aquela urgência muitos doentes, que serão tratados, provavelmente até, com menos tempo de demora".



"Se prolongamos o horário diário e estendemos aos sete dias da semana, criamos melhor acessibilidade e, particularmente, para que os doentes que precisam sejam atendidos num tempo menor".



Por outro lado, acrescentou, o alargamento de funcionamento daquela urgência visa também "desenvolver o equilíbrio de procura entre os dois polos de urgência para melhorar a assistência e para proteção do trabalho dos profissionais".



O encerramento noturno da urgência do Hospital Geral ocorreu há cinco anos.



O presidente do conselho de administração dos CHUC salientou que a urgência do Hospital Geral é polivalente e será reforçada com apoio neurológico.



A sua abertura sete dias por semana, das 09h00 às 22h00, enquadra-se também na resposta aos planos de contingência das temperaturas extremas (gripe), que está a ser preparado por aquele centro hospitalar.



Fernando Regateiro adiantou ainda que está a ser desenvolvido um plano estratégico que vai definir "muito bem uma missão coerente para o Hospital Geral, articulando os cuidados que lá se prestam de uma forma coerente, não misturando patamares uns com os outros, mas trabalhando essa oferta em articulação com as outras ofertas dos outros polos das diversas unidades do CHUC".



Ao fim de seis meses será reavaliada a extensão da urgência do Hospital Geral, para "se perceber se a resposta é adequada, se precisa de ser reforçada ou se precisa de ser focada noutra direção ou de outros apoios".