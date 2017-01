Urgência pediátrica de Torres Vedras encerrada à noite

O CHO, do qual fazem parte os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, serve 293 mil habitantes dos concelhos do Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Peniche, Torres Vedras e parte de Alcobaça e de Mafra.



No aviso afixado à porta da urgência, o CHO esclarece que o encerramento é "temporário" e que as crianças e jovens que necessitem de recorrer ao serviço nesse período vão ser "avaliadas clinicamente nas instalações da urgência pediátrica por um médico de clínica geral", que "poderá solicitar a observação por pediatras da unidade de Caldas da Rainha".O CHO, do qual fazem parte os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, serve 293 mil habitantes dos concelhos do Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Peniche, Torres Vedras e parte de Alcobaça e de Mafra.

A urgência pediátrica de Torres Vedras está encerrada entre as 21:00 e as 09:00 nas duas primeiras semanas do ano devido à falta de médicos, informou o Centro Hospitalar do Oeste num aviso afixado no local."Em face da falta de recursos humanos médicos da especialidade de Pediatria na unidade de Torres Vedras, a urgência da pediatria desta unidade encontra-se encerrada durante o período noturno", informa o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) no aviso.A medida entrou em vigor no domingo, primeiro dia do ano, e vai manter-se até 15 de janeiro, altura em que o centro hospitalar promete fazer "uma reavaliação da situação".