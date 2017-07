Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urgência Pediátrica sem qualquer pediatra

Familiares de crianças queixam-se da situação e a diretora do serviço pediu a demissão.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 10:20

"Hoje não há atendimento por pediatra na Urgência de Pediatria. O atendimento será realizado por médicos de Clínica Geral. Nos casos em que se detetar a necessidade de cuidados pediátricos, as crianças serão transferidas para a nossa unidade de Faro." A informação estava ontem afixada nas Urgências do hospital de Portimão, para indignação dos familiares das crianças ali assistidas.











"A minha neta tem dois anos e há uma semana que está com a boca cheia de aftas. Tem febre, não consegue comer, sangra e só bebe água. Fomos ontem [sexta-feira] à noite ao hospital, pela segunda vez e, de novo, não havia pediatra. Saímos de lá às 03h30, sem que fosse assistida em condições. É uma vergonha", contou Fátima Águas.



A situação já tinha ocorrido no início de julho, o que levou a diretora do serviço de pediatria de Portimão, Teresa Marques da Silva a apresentar a demissão de funções.



Ao CM, o Centro Hospitalar do Algarve (CHA) garantiu estar assegurada a "resposta básica" para o Barlavento, mas admitiu estar a "procurar melhorar" a situação "através do recrutamento de profissionais, seja em regime de prestação de serviços ou através de qualquer outra modalidade prevista na lei".