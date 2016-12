Urgência regista seis óbitos em cinco dias

O aumento de doentes nas Urgências é generalizado. Os bombeiros deixaram de enviar doentes para o Amadora-Sintra a partir do meio-dia de ontem, pois estavam internados 82 doentes no Serviço de Observações. A Urgência de Loures atendeu, 2ª feira, 580 utentes, quando a média é de 350, e o São Francisco Xavier, Lisboa, atendeu 581.

O que achou desta notícia?







57.1% Muito insatisfeito

57.1%



7.1%

7.1% 35.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







57.1% Muito insatisfeito

57.1%



7.1%

7.1% 35.8% Muito satisfeito Outras 14 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, registou na segunda-feira um total de 854 doentes no Serviço de Urgência. Nesse dia, um utente com mais de 80 anos não resistiu à doença e morreu naquele serviço, apesar das manobras de reanimação cardíaca durante meia hora. Foi o sexto óbito ocorrido naquele serviço num período de cinco dias, entre os dias 22 e 26.Ao, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Carlos Martins, negou que tenha havido falta de assistência. "As pessoas vêm em situação extrema e essa pessoa estava acompanhada por familiares. Não há reclamação nem processo de inquérito em curso e o relatório clínico nada aponta. Estamos de consciência tranquila", sublinha o gestor.Segundo Carlos Martins, o direito de opção pelo utente justifica o aumento de doentes àquela Urgência, uma situação que se verifica desde janeiro. "Estamos a receber doentes de Cascais, Amadora, Vila Franca de Xira e da área do São José. As pessoas procuram-nos pela qualidade dos recursos humanos e capacidade de resposta integrada", explica Carlos Martins.