Urgências cheias afetam milhares

Gripes e infeções respiratórias fizeram subir afluência a hospitais.

Por Bernardo Esteves e Mónica Ferreira | 06:00

Gripes e infeções respiratórias fizeram aumentar nos últimos dias a afluência às Urgências, obrigando milhares de pessoas, na maioria idosos, a esperar longas horas para serem atendidas. O hospital Amadora-Sintra registou 953 episódios de urgência na 4ª feira e 753 no dia seguinte. Ontem, a meio da tarde já ia em 767, revelou fonte oficial ao CM.



O tempo médio de espera para os doentes com pulseira amarela, considerados urgentes, rondava as duas horas a meio da tarde de ontem, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde. Já os doentes muito urgentes (pulseira laranja) esperavam em média uma hora.



O plano de contingência do hospital prevê o envio de doentes para os hospitais de Santa Maria e São Francisco Xavier, em Lisboa, mas estes também têm estado lotados. Depois de atendidos, os doentes chegam a ficar mais de quatro dias no serviço de Observação das Urgências. O hospital explica que não há vagas no internamento, apesar das 700 camas disponíveis. E nota que há camas ocupadas porque as famílias não acolhem doentes que tiveram alta.



A norte, o Hospital Padre Américo, em Penafiel, registou, entre as 16 horas do dia 28 e as 16 horas de ontem, um pico histórico, com 750 pessoas a darem entrada na Urgência. A média habitual ronda as 400 pessoas. Albertina Oliveira, de 76 anos, foi transferida do hospital de Lamego e só 18 horas após dar entrada fez os exames necessários. Os doentes devem contactar a linha SNS 24 – 808 24 24 24, antes de ir ao hospital.