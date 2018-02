Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urina pelo chão indigna doentes

Hospital de Braga diz ter resolvido o caso.

Por Fátima Vilaça | 08:35

Quem esteve ontem de manhã no Serviço de Imagiologia do Hospital de Braga não ficou indiferente à água de esgoto que corria num dos corredores. Um doente, que presenciou a situação insólita, contou ao CM que se via "a urina sair dos canos". O hospital lamentou o sucedido e garantiu que tudo foi normalizado "em menos de uma hora".



"O problema está solucionado. Entre a deteção e a resolução, pelas equipas de manutenção e limpeza, decorreu cerca de uma hora", garantiu a unidade.

Em média passam pela Imagiologia do Hospital de Braga 500 pessoas por dia, o que, para os responsáveis, torna estas situações "de lamentar, mas possíveis".