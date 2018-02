Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uso de canábis subiu em 5 anos

Intoxicação alcoólica matou 45 e 27 morreram por overdose.

Por João Saramago | 01:30

Subiu o consumo de canábis, no espaço de cinco anos, tal como se verificou um aumento de pessoas embriagadas, revelam os relatórios referentes às drogas e álcool elaborados pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, ontem apresentados no Parlamento, em Lisboa.



Em 2012, 8,2% da população com idades entre os 15 e os 74 anos revelou ter experimentado canábis ao longo da vida, valor que subiu para 9,7% em 2016/17. A generalidade das restantes drogas analisadas indicaram uma tendência de queda. Entre os consumidores de álcool, em 2016/17 houve 9,4% que tiveram pelo menos uma embriaguez nos últimos 12 meses. Em 2012, eram 7%. Entre os mais velhos (65-74 anos), o aumento foi mais expressivo: de 0,9% para 6,8 por cento.



Os dados dos relatórios ‘A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências’ e ‘Em Matéria de Álcool’ revelam também que as drogas e o álcool continuam a matar: em 2016, o excesso de álcool matou 45 e registaram-se 27 óbitos por dose letal de droga. Em 2015 tinham morrido 37 de intoxicação alcoólica e 40 de overdose.



Os relatórios incidem também sobre os preços praticados pelos traficantes. Entre 2015 e 2016 houve uma queda acentuada do grama da cocaína: de 48,63 € para 42,52 €, e da heroína, de 31,61 para 26,20 euros. Menos expressiva foi a queda no haxixe, de 2,50 € para 2,30. O ecstasy subiu de 2,58 para 2,96 € e a liamba, de 7,41 para 8,21 euros o grama.