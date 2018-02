Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes e profissionais do Centro de Saúde de Aveiro indignados com Polícia Municipal

Em causa a operação que decorreu esta segunda-feira nas imediações da unidade.

17:58

Um "manifesto de indignação" de profissionais e utentes do Centro de Saúde de Aveiro vai ser enviado à Câmara de Aveiro, em protesto pela operação da Polícia Municipal que decorreu esta segunda-feira nas imediações.



Dezenas de automóveis foram autuados pela Polícia Municipal, tanto de profissionais que ali prestam serviço, como de utentes e familiares que os acompanhavam às consultas e tratamentos, alegadamente por estarem indevidamente estacionados.



No "manifesto", os profissionais de saúde afirmam "a sua indignação perante a Câmara Municipal de Aveiro, pela forma desleal como um grave e longo problema de estacionamento foi abordado pelos responsáveis autárquicos que enviaram a Polícia Municipal, sem qualquer advertência prévia à instituição, multando todas as viaturas que não estariam em situação regular".



As instalações do Centro de Saúde de Aveiro foram construídas ao abrigo de um acordo firmado pela própria câmara com a Administração Regional de Saúde, mas, segundo os profissionais, desde a sua inauguração "a insuficiência de estacionamento sempre se verificou".



Apesar disso, acentua o texto, "o bom senso e educação dos profissionais e dos utentes permitiu, até à data, a utilização do espaço sem qualquer conflito".



O "manifesto de indignação" pede à Câmara de Aveiro não só "a anulação das medidas punitivas", ou seja, dos autos levantados na operação realizada hoje pela polícia Municipal, como também "todo o esforço necessário das entidades para solucionar o grave problema de estacionamento".



A Lusa tentou, sem sucesso, obter uma reação ou esclarecimento da Câmara de Aveiro, que tutela a Polícia Municipal.